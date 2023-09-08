PKK’nın sözde Zagros sorumlularından Ferit Yüksel etkisiz hale getirildi
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PKK’nın sözde Zagros sorumlularından Ferit Yüksel etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK’nın sözde Zagros sorumlularından Ferit Yüksel’in etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terör örgütü PKK’ya darbe vurmaya devam ettiği ve Mehmetçiklerin Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde aralıksız mücadeleyi sürdürdükleri belirtildi.

Açıklamada, “Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde aralıksız mücadeleye devam eden Mehmetçiklerimiz, terör örgütü PKK’nın sözde Zagros sorumlularından Şerzan Mava kod adlı Ferit Yüksel’i etkisiz hale getirdi.” bilgisi verildi. (AA)

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