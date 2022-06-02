PKK’nın sözde yöneticisi, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı’nca Irak’ın kuzeyindeki Süleymaniye’de düzenlenen operasyonla terör örgütü PKK’nın sözde yöneticilerinden, ‘Dılhaz Gabar’ kod adlı Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi.

MİT, Süleymaniye’nin Cemcemal ilçesinde düzenlediği operasyonla ‘PKK-HPG Kerkük Cephesi’ sözde sorumlusu ve aynı zamanda örgütün sözde merkezi silahlı aparatı HPG’nin komuta konseyi üyesi ‘Dılhaz Gabar’ kod adlı Mehmet Doğan’ı etkisiz hale getirdi.

Örgüte 1996’da katılan Mehmet Doğan, 2005 yılında ‘PKK İran alanı 2’nci derece sorumlusu’, 2008 yılında ‘Kandil alanı lojistik sorumlusu’, 2009’da ‘Botan sahası/Gabar alanı sorumlusu’, 2015’te ‘Kandil saha yürütme üyesi’, 2017 yılında ‘Zap sahası kurumlar sorumlusu’, 2018-2020’de ise ‘HPG Mahmur merkez cephesi sorumlusu’ görevlerini yürüttü.

Öte yandan MİT’in, yurt dışında yaptığı nokta operasyonlarla dünyanın sayılı gizli servisleri arasında yer aldığını belirten uzmanlar; teşkilatın özellikle Irak ve Suriye’de sağladığı alan/istihbarat hakimiyetinin başarılı operasyonlarla sonuçlanmasının, MİT’te süregelen gelişimin sonucu olduğunu belirtti. (DHA)