PKK’nın sözde basın komitesi soruşturmasında 9 zanlı tutuklandı

Terör örgütü PKK/KCK’nın sözde basın komitesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9’u tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine terör örgütünün kara propaganda faaliyetini yürütün “basın komitesine” yönelik 25 Ekim’de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Burada sorguları tamamlanan zanlılardan 9’u “terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aynı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden biri ise önceki gün adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Ankara merkezli 9 ilde soruşturma kapsamında 25 Ekim’de terör örgütü PKK/KCK’nın sözde basın komitesine yönelik 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Zanlılardan 11’i adreslerinde yakalanmış, diğerleri hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı. (AA)