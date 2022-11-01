PKK’nın sabotaj taburu sorumlusuna nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, terör örgütü PKK-YPG’nin sözde Derik sabotaj taburu sorumlusu “Serdem Pir-Serhat Harun” kod adlı Ersin Şahin’i, Suriye’de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2014 yılında terör örgütü PKK’nın şehir yapılanması YDG-H bünyesinde terör faaliyetine başlayan ve ardından Irak kırsalına geçen Şahin’in, 2017 yılından bu yana terör örgütü PKK/YPG bünyesinde Suriye’de olduğu belirlendi.