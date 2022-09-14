PKK’dan kaçan 2 örgüt üyesi teslim oldu
Haberler Gündem

PKK’dan kaçan 2 örgüt üyesi teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK terör örgütünden kaçan 2 örgüt üyesinin teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK terör örgütünden kaçan 2 örgüt üyesi, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristlerin 2014 ve 2022 yılında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye’de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. İkna çalışmaları sonucunda 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt üyesi sayısı 83’e yükseldi. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Muş’ta 17 yıldır aranan cinayet zanlısı Ağrı’da yakalandı

Muş’ta 17 yıldır aranan cinayet zanlısı Ağrı’da yakalandı

Kayseri’de DEAŞ operasyonunda bir zanlı yakalandı

Kayseri’de DEAŞ operasyonunda bir zanlı yakalandı

Narko Terör operasyonlarında 493 kilogram kubar esrar!

Narko Terör operasyonlarında 493 kilogram kubar esrar!

PKK’dan kaçan 2 örgüt üyesi teslim oldu
Gündem