PKK’dan kaçan 2 örgüt üyesi teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK terör örgütünden kaçan 2 örgüt üyesinin teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK terör örgütünden kaçan 2 örgüt üyesi, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristlerin 2014 ve 2022 yılında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye’de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. İkna çalışmaları sonucunda 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt üyesi sayısı 83’e yükseldi. (DHA)