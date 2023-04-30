PKK/YPG’nin sözde askeri istihbarat sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG’nin sözde askeri istihbarat sorumlusu ‘Mazlum Karamok’ kod adlı Sabri Abdullah’ı Suriye’nin kuzeyindeki Ayn el-Arab’da etkisiz hale getirdi.

MİT, terör örgütü PKK/YPG’nin sözde askeri istihbarat sorumlusu ‘Mazlum Karamok’ kod adlı Sabri Abdullah’ın, Türkiye’nin harekat bölgelerindeki askerlerine eylem organizasyonlarını gerçekleştirdiğini ve örgüte muhalif kişilerin etkisiz hale getirilmesi, Türkiye’ye yönelik istihbarat toplama ve silahlı eylem planlama/yönlendirme gibi faaliyetleri yönettiğini tespit etti. Tesptiler sonrası Sabri Abdullah, MİT’in kritik hedefler listesine alındı.

MİT’E KARŞI EYLEM HAZIRLIĞINDAYDI

2018 yılında MİT’in gerçekleştirdiği operasyondan yaralı kurtulan ve PKK/YPG mensuplarınca korumak amacıyla öldüğü belirtilen teröristin sağ olduğu ve YPG/SEL (Askeri Güvenlik Kurumu) sorumluluğuna getirilip ‘Bahoz Erdal’ kod adlı Fehman Hüseyin’in talimatıyla MİT mensuplarına yönelik eylem hazırlığı yapmaya başladığı belirlendi.

Takibe alınan teröristin, metropollerde yapılacak eylemlerin planlanması ve organize edilmesi faaliyetlerini yönettiği belirlendi. Terörist, saha ajanlarınce Ayn el-Arab’da takibe alındı. Örgüt ile görüşmeye gelen Ayn el-Arab’a gelen terörist, MİT’in düzenlediği operasyon ile etkisiz hale getirildi.

METROPOL EYLEMLERİNİ PLANLADI

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; ‘Mazlum Karamok’ kod adıyla; farklı zamanlarda ve bölgelerde ‘Mazlum Doğan’ ve ‘Mazlum Kobani’ kod adlarını da kullanan Sabri Abdullah, 2010 yılında PKK/YPG’ye katıldı ve 13 yıllık süre zarfında PKK/YPG-SEL bünyesinde faaliyet yürüttü. Terörist Abdullah, harekat bölgelerine patlayıcı yüklü motosikletler göndererek, güvenlik güçlerine ve Suriye Milli Ordusu unsurlarına yönelik eylemleri organize etti.

Bilgi toplamak için yasa dışı olarak Türkiye’ye girip çıktığı da bilinen Abdullah, geçmişte Türkiye kırsalındaki PKK mensupları ile ortak eylemsel planlamalar yaptı. Münbiç’te bulunduğu süre zarfında metropollerde gerçekleştirilen eylemlerin planlamasını yaparak, örgüt mensupları tarafından harekete geçilmesi öncesinde son talimatları verdi.

Türkiye’de infial uyandıran eylemleri organize eden bir terörist olması nedeniyle Fehman Hüseyin ile kutlama yaptıkları da tespit edildi. Ayrıca 2022 yılında Suriye’de bir kadına tecavüz ettiği, buna rağmen örgüt tarafından herhangi bir ceza verilmediği ve tecavüz ettiği kadının ise intihar ettiği belirlendi. (DHA)