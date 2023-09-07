PKK/YPG’nin para trafiğini yöneten kişi etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG’nin para trafiğini yöneten ve Terör Arananlar Listesi’nde yeşil kategoride bulunan Zülfiye Binbir’i, Suriye’nin Rumeylan bölgesinde etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Rojna kod adlı Binbir, 1993’te PKK’ya katıldı, Irak ve Suriye’de terörist faaliyetlerde bulundu, 2018’de sözde “Kobani asayiş komutanı” oldu.

YPJ temsilciliği de yapan, PKK/YPG’nin ekonomi sorumluları arasında yer alarak, örgütün para trafiğini yöneten Binbir, geçmişte güvenlik güçlerine yönelik çok sayıda eylemde yer alması ve faaliyetlerinden dolayı Terör Arananlar Listesi’nde yeşil kategoride yer alıyordu.

Binbir, Muş Valiliğinde 2011’de staj yapan kaymakam adayı Kenan Erenoğlu ve askerlik hizmetini yapan Aykut Çelik’in kaçırılması eylemlerini organize etmesi ve Türkiye’deki diğer eylemleri nedeniyle MİT tarafından uzun süredir takip ediliyordu.

Sahadan elde ettiği istihbarat ve verileri analiz ederek operasyon kararı alan MİT, saha ajanlarına verilen talimat neticesinde Binbir’i, Suriye’nin petrol sahası Rumeylan bölgesinde etkisiz hale getirdi. (AA)