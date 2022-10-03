PKK/YPG’li 7 terörist etkisiz hale getirildi
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PKK/YPG’li 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığı Twitter’DAKİ hesabından yapılan açıklamada, “Suriye’nin kuzeyindeki teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde üst düzey yönetici olduğu tespit edildi” denildi. (DHA)

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