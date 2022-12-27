PKK kendisini terör örgütü kabul eden Avrupa’da faaliyetlerini sürdürüyor

Terör örgütü PKK destekçileri, hafta sonu Avrupa’nın kalabalık şehirlerinde protesto gösterileri düzenlerken Türkiye, on binlerce kişinin ölümünden sorumlu tutulmasının yanı sıra uyuşturucu ve insan kaçakçılığı da yapan terör örgütü üyelerinin Avrupa’da serbestçe dolaşmasına ilişkin uyarılarını yıllardır iletiyor.

Fransa’nın başkenti Paris’te 23 Aralık’ta 69 yaşında bir saldırgan, bir kültür merkezine ateş açarak 3 kişinin ölümüne sebep oldu. Ülke basınında yer alan haberlerde saldırganın, William M. adında silah meraklısı ve sabıkalı emekli bir makinist olduğu bildirildi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmain’in olay yerini ziyaretinden kısa süre sonra PKK destekçileri, saldırının olduğu yerde toplanmaya başladı.

Toplantı kısa sürede protesto gösterisine dönüşürken, PKK yanlıları şiddete başvurarak polisle çatıştı, olaylarda 20’nin üzerinde polis yaralandı.

Saldırıdan bir gün sonra PKK destekçileri şiddet eylemlerini Avrupa’nın diğer ülkelerine yayarken İngiltere’nin başkenti Londra’da da terör örgütü yanlıları, polisle çatıştı.

Fransa’nın Londra Büyükelçiliği önünde toplanan grup, Paris’teki silahlı saldırı nedeniyle Türkiye ve Fransa karşıtı sloganlar attı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü PKK destekçilerinin yol açtığı şiddet olaylarına ilişkin pazar günü gazetecilere yaptığı açıklamada, “Avrupa’da sırf Türkiye karşıtlığı yüzünden terör örgütlerinin himaye edilmesinin eninde sonunda Avrupa’nın başına büyük belalar açacağının ipucu olarak bu gelişmeler ortaya çıkmıştır.” ifadesini kullandı.

Türkiye, AB ve ABD’nin terör örgütleri listesinde yer alan PKK ; aralarında kadın, çocuk ve bebekler dahil 40 binden fazla kişinin ölümünden sorumlu. Birçok devletin yaptırım uyguladığı PKK ’nın Suriye kolu YPG de Avrupa’da varlık gösteriyor.

PKK ’nın Avrupa’daki Vandallık eylemleri

Bazı Avrupa ülkeleri, PKK destekçilerinin kıta genelinde ciddi suçlara karıştığına dair Avrupa Polis Teşkilatı Europol’e şikayetlerde bulundu.

Almanya’da PKK yanlıları, Türk topluluğunun sıkça uğradığı cami ve marketlere saldırıda bulunurken benzeri eylemler 2020’de Belçika ve İsviçre’de de Europol’ün kayıtlarına geçti.

Paris’te binlerce PKK destekçisi, geçen hafta sonu terör örgütü lehine sloganlar atarken terör örgütü nün elebaşı Abdullah Öcalan’ın pankartlarını taşıdı.

Daha sonra terör destekçileri kaldırım taşlarını sökerek polislere, evlere ve dükkanlara fırlattı. Saldırganlar ayrıca havai fişek kullanarak çok sayıda otobüs durağını yıktı.

Kalabalığa müdahale eden polis, saldırıları durdurabilmek için sıklıkla göz yaşartıcı gaz kullanmak zorunda kaldı.

Londra’da ise terör örgütü yandaşları Türk Büyükelçiliğine doğru yürüdü.

Yürüyüş sırasında PKK yanlıları trafiği aksatırken kalabalıktan büyükelçilik binasına taş fırlatılması üzerine, polis ile terör örgütü destekçileri arasında arbede yaşandı.

Avrupa’da PKK ’nın militan devşirme faaliyetleri

Europol’ün 2020 ve 2021 raporlarında PKK , “etnik milliyetçi” ve “ayrılıkçı” terör örgütü olarak nitelendiriliyor ancak terör örgütü nün, yasak olmasına karşın Avrupa ülkelerinde propaganda, militan devşirme ve bağış toplama gibi faaliyetlerini sürdürdüğü belirtiliyor.

AB Terör izm Durum ve Eğilimler Raporu’nda PKK ’nın Türkiye ve komşu ülkelerindeki terör faaliyetlerine lojistik ve finans desteği bulmak için Avrupa ülkelerinde aracı kuruluşlar oluşturduğu belirtilerek “Bu kuruluşlar genellikle Kürt dernekleri adı altında yasal kılıflarla hareket ediyor.” ifadesi kullanıldı.

Raporda PKK ’nın Avrupa ülkelerinden devşirdiği bazı AB vatandaşlarının da Irak ve Suriye’deki terör ist faaliyetlere katıldığı kaydedildi.

Almanya’da 25 Kasım’daki parlamento oturumunda muhalefet partisi Almanya için Alternatif’in (AfD) bir sorusu üzerine iktidar partisi milletvekilleri, PKK /YPG’nin Suriye ve Irak’taki terör faaliyetlerine destek vermek için Almanya’dan 300’e yakın kişiyi saflarına kattığı bilgisini paylaştı.

Açıklamada, Alman istihbaratına göre 2013’ten bu yana 300 civarında kişinin PKK ’ya katılmak için Almanya’dan Suriye ve Irak’a gittiği, bu kişilerden yaklaşık 150’sinin geri döndüğü bildirildi.

Örgüt için bağış toplama

PKK ‘nın yasal ve yasa dışı yollarla Avrupa’yı kullanmaya devam ettiğini aktaran Europol, terör örgütü nün bu aktiviteler içerisinde bağış toplama kampanyalarının yanı sıra haraç kesme ve diğer organize suç faaliyetlerinin yer aldığını kaydetti.

Almanya’da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang, ülkesinin PKK ‘nın, Türkiye’yi hedef alan kaynak oluşturma ve sempatizan toplama faaliyetleri için bir platforma dönüştüğünü itiraf etti.

Haziranda bir basın toplantısında konuşan Haldenwang, “ PKK , Almanya’da çeşitli bağış toplama kampanyaları düzenliyor ve bu parayı Türkiye’deki terör saldırılarının finanse etmek için kullanıyor.” diye konuştu.

Haldenwang, terör örgütü nün Almanya’daki çeşitleri dernekleri kullanarak gençleri, Türkiye, Suriye ve Irak’ta terör faaliyetlerinde bulunmak üzere saflarına kattığını belirtirken “ PKK , uluslararası bir terör örgütü olmaya devam ediyor, bölgede şiddetli saldırılar ve cinayetlere devam ediyor.” ifadelerini kulandı.

Almanya istihbaratının geçen hafta yayımladığı yıllık güvenlik raporuna göre PKK , yaklaşık 14 bin 500 üyesiyle ülkedeki en büyük yabancı aşırılık yanlısı grup olarak öne çıkıyor.

Rapora göre PKK , düzenlendiği bağış kampanyaları vasıtasıyla Almanya’da 2021’de yaklaşık 16,7 milyon avro, Avrupa’da ise 30 milyon avrodan fazla para topladı.

30 yılı aşkın süredir terör faaliyetlerini sürdüren PKK ‘nın Avrupa kıtasındaki uyuşturucu kaçakçılığı ağı da güvenlik ve istihbarat servisleri tarafından biliniyor.

Uyuşturucu kaçakçılığı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun geçen ay açıkladığı verilere göre, terör örgütü , Avrupa’daki uyuşturucu ticaretinin yüzde 80’ini kontrol ediyor ve bu sayede yıllık 1,5 milyar doların üzerinde gelir elde ediyor.