PKK/KCK ve FETÖ/PDY soruşturmalarında 54 gözaltı kararı
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PKK/KCK ve FETÖ/PDY soruşturmalarında 54 gözaltı kararı

Ankara’da PKK/KCK ve FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturmalarda, 54 şüphelinin gözaltına alınması için Ankara merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından; PKK/KCK ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütlerine yönelik soruşturmalar yürütüldü. Etkin pişmanlık gösteren şüpheli ifadeleri ve teşhis beyanları doğrultusunda PKK/KCK terör örgütünün sözde ‘ideolojik alan merkezi’ yapılanmasında faaliyet yürüten 49 şüpheli saptandı. FETÖ/PDY’nin finansmanı için faaliyette bulunduğu yönünde haklarında ifadeler ve teşhisler bulunan 4 şirketin, örgüt mensubiyetleri nedeniyle kamu görevinden çıkarılmış veya cezaevinde bulunan örgüt üyelerine ve ailelerine, örgütün yurt dışından sağladığı paraları temin ettiği deşifre edildi.

3’ü şirketlerin sahibi, 2’si kurye 5 şüpheli tespit edildi. Toplam 54 şüphelinin gözaltına alınması amacıyla Ankara merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. (DHA)

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PKK/KCK ve FETÖ/PDY soruşturmalarında 54 gözaltı kararı
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