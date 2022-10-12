Pişkin pişkin sırıtanlara gelsin

Fıkra, çocukluk arkadaşım, hemşerim Şakir Gürel’den…

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Papazı uzak bir köye atadılar…

Gitti baktı, kimsenin kiliseye gelip gittiği yok…

Her taraf kir pas içinde…

Kolları sıvadı:

Kiliseyi boyadı…

Çanı parlattı…

Bayrak astı…

İnsanları ibadete davet etti…

Her şey yoluna girdi…

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Tek sorun vardı:

Karga…

Bir karga gelip çana çişini…

Haça kakasını yapıyor…

Bayrağı gagalıyordu…

Papaz yarım gün canı çıkana kadar temizliyor…

Ertesi gün yine karga geliyor…

Her gün yaptığını yapıyordu…

Canı sıkıldı Papaz’ın…

Çare aradı, bulamadı…

Gidip Belediye Başkanı’na danıştı:

“Şu karga azizim, gelip her şeyi berbat ediyor… Ben temizliyorum, paklıyorum, tam yerime oturmuşken yine geliyor…”

“Kolay” dedi Başkan… “Oraya bir parça tuzlu peynir sakla, hırsızdır… Yanına susuz rakı koy, bedava bulunca kaçırmaz… Göreceksin gelip ayağının ta dibine düşecektir…”

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Papaz denileni yaptı…

Tuzlu peyniri kuytuya koydu…

Tasa, susuz rakıyı boşalttı…

Gözünü deliğe dayayarak beklemeye başladı…

Karga gözüktü…

Kendinden emin tuzlu peyniri buldu yedi…

Yiyince susadı…

Tasa döndü…

Tadının farkına varıncaya dek iki fırt aldı…

Kafayı buldu…

Sallandı…

Ve…

Papazın ayaklarının ta dibine düştü…

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Papaz kargayı alıp iki kanadından tutarak havaya kaldırdı…

“Sen nesin?” diye sorup devam etti:

“İmanım var desen, hırsızlık yapmazsın…

Milliyetçiyim desen, bayrağa kıymazsın…

Hıristiyan’ım desen çana sıçmazsın…

Müslüman’ım desen rakı içmezsin…

Söyle ulan sen nesin?..”

Karga cılız bir sesle cevap verdi:

“AKP’liyim abi…”.

Hatırlatayım

Canlarım…

Şimdi de…

Az önce okuduğunuz fıkradaki karga benzeri AKP’lilerden…

Bir ay bile dolmadan somut:

4 yalan…

4 utanmazlık örneği vereyim…

Ancak canlarım…

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Anlattığım karga fıkrasının…

Tüm AKP’liler için olmadığını…

Sadece…

Bu yalanları atıp…

Sonra da yüzleri bile kızarmadan…

Pişkin pişkin sırıtan AKP’liler için olduğunu:

Hatırlatayım…

Aklıma mukayyet ol

Deyin ki birileri her zaman olduğu gibi Erdoğan’ı kandırıyor…

Tamam da…

Abi…

Bir ülkenin…

Ekonomist Başkanı da bu kadar kolay kanmaz ki…

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Geçtiğimiz gün…

Bakın ne dedi:

“Cumhuriyet tarihinin en yüksek istihdam rakamına ulaşmış olduk…”.

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Gördünüz işte…

“En yüksek istihdam oranına” değil…

“En yüksek istihdam rakamına…”.

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Neden böyle söyledi?

Çünkü rakam arttı…

Ama…

Oran düştü…

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İktidar olduğunda nüfusumuz: 65 milyondu…

Bugün: 85 milyon…

Tabii ki çalışan nüfus sayısı arttı…

Ama…

Çalışan yurttaşın nüfusa oranı düştü…

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Bunu söylememek için:

“En yüksek istihdam rakamına ulaştık” diyor…

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Aklıma mukayyet ol:

Ya rabbim…

Ne farkı var?..

Haber şöyle:

“Eski Pegasus çalışanına ‘Kadir gecesinde rakılı fotoğraf’ paylaşımı nedeniyle hapis cezası…”.

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Bu hapis cezasını veren Kafa’nın…

İran’daki genç kadını…

“Başını dini emirlere uygun örtmediği için…”.

Döverek öldüren katil polislerden…

Ne farkı var?..

★

Hani T.C.:

“Laik Devlet” idi?..

Utanmazlık 1

“Ekrem İmamoğlu teröristleri işe alıyor” dediler:

Yalan çıktı…

İşe alınanların hepsine…

İçişleri Bakanlığı:

Onay vermişti…

Utanmazlık 2

Mersin Mezgit Polis Evi’ne saldırı oldu…

Bir polis memurumuz şehit edildi…

Bir polis memurumuz…

Yaralandı…

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“Teröristlerden biri CHP’li gazeteci” dediler…

Yalan çıktı…

“CHP’li” dedikleri teröristin:

Yaşadığı anlaşıldı…

Utanmazlık 3

İstanbul Kadıköy’de bir binada patlama oldu:

“Doğalgazdan” dediler…

Evde doğalgaz tesisatı olmadığı anlaşıldı…

Patlama bombadan olmuştu…

Ve ölen üç kişi:

Özbek asıllı T.C. vatandaşıydı…

Uzmanlar:

Ölen ailenin:

IŞİD teröristi canlı bomba olduğu kanaatinde…

Utanmazlık 4

“Adana’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin cenaze aracında 144 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi” dediler…

Aracın…

İktidar borazanı Yeni Şafak gazetesinin sahibi…

Albayrak ailesinin damadı…

Adem Altunsoy’un şirketine ait olduğu:

Ortaya çıktı…