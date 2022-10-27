Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Piri Reis Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Piri Reis Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ölçütlerine İlişkin Senato Esasları”nın ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Elemanları alınacaktır.

Son başvuru tarihi: İlanın Resmi Gazete’de yayın tarihinden 15 gün sonradır.

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