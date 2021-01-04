Pınar Gültekin davası ertelendi: Babası duruşmayı terk etti

Pınar Gültekin cinayetine ilişkin Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada ailenin reddi hakim talebi nedeniyle dava 15 Şubat’a ertelendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin, 16 Temmuz’da kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı.

Yapılan çalışmalar sırasında gözaltına alınan genç kızın eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, Pınar’ı çıkan kavgada boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup, yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti.

Avcı’nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar’ın kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar, memleketi Bitlis’in Hizan ilçesinde toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı mahkemece ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek’ suçundan tutuklandı.

KARDEŞİ DE BAĞ EVİNDEYDİ

Muğla Jandarma Komutanlığı ve Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 3 ay süren çalışma sonunda, HTS kayıtlarından, tutuklu şüpheli Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı’nın telefon sinyallerinden, ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cemal Metin Avcı, ‘canavarca hisle adam öldürme’ suçundan, kardeşi Mertcan Avcı da ‘yardım ve yataklık’ suçundan hakim karşısına çıktı. Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti, katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın olay sırasında cezai ehliyetin tam olup olmadığını gösteren rapor istenmesine, Gültekin’in ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tip Kurumu 1. İhtisas Kurulu’ndan rapor istenmesine ve yeni tanıkların dinlenmesine hükmederek, duruşmayı erteledi. Dava kapsamında geçtiğimiz günlerde ise, olayın gerçekleştiği bağ evinde keşif gerçekleştirildi.

CEMAL METİN AVCI’NIN EŞİ TANIK OLARAK DİNLENDİ

Duruşmada sanık Cemal Metin Avcı’nın boşanma aşamasında olan eşi Eda Avcı tanık sıfatı ile Muğla Adliyesine geldi.

Duruşmada 2’si SEGBİS kanalıyla üçü mahkeme huzurunda 5 tanık dinlendi.

Tanıklardan birisi de katil zanlısının boşanma aşamasında olduğu eşi Eda Avcı. Eda Avcı Muğla Adliyesi’ne gelirken, adliyenin ön kapısından değil, yan kapısından içeri girdi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Eda Avcı’ya Pınar Gültekin cinayetine ilişkin sorular soruldu.

PINAR’IN BABASI DURUŞMAYI TERK ETTİ

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın bugün görülen ikinci duruşmasında, tanık Ceren Tunç’un dinlendiği sırada Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, itiraz ederek mahkeme başkanından söz istedi.

Mahkeme başkanı, Epözdemir’e konuşması için söz vermedi. Bunun üzerine Pınar Gültkekin’in babası Sıddık Gültekin ayağa kalkıp, “Bu duruşma benim için bitmiştir” diyerek, salonu terk etti.

Pınar Gültekin duruşmasının yapılacağı Muğla Adliyesi önünde kadınlar da kadın cinayetlerinin durdurulmasına yönelik eylem yaptı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu başta olmak üzere birçok kadın topluluğu duruşma öncesi ellerinde dövizler ile kadın cinayetlerine tepki gösterdiler. (DHA-İHA)