Pınar Damar’ın ölüm nedeni belli oldu
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Pınar Damar’ın ölüm nedeni belli oldu

Kayıp ihbarıyla aranırken Bağcılar’da ağaçlık alanda cansız bedeni bulunan 29 yaşındaki Pınar Damar’ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan Metin A.’nın cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Bağcılar Mahmutbey Mahallesi’nde salı günü akşam saat 19.00 sıralarında ağaçlık alanda bulunan Pınar Damar’ın ölümüyle ilgili kuzenin eşi Metin A. dün sabah Adli Tıp Kurumu önünde gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorgusunda Metin A.’nın Pınar Damar’ı boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Metin A.’nın Pınar Damar ile ilişkisi olduğunu öne sürerek göl kenarında boğduktan sonra ağaçlık alana attığını söylediği kaydedildi.

Metin A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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