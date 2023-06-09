Pınar Damar’ın katil zanlısı cinayeti anlattı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin Play-Off yarı finalinde ligi lider bitiren Türk Telekom’u saha dezavantajı ve serinin ilk maçını kaybetmesine rağmen üst üste 2 kez yenmeyi başarıp büyük avantajı eline geçiren Pınar Karşıyaka, yarın 8 yıl sonra finale çıkmak için parkede olacak.

Son olarak yine başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde tarihinin ikinci şampiyonluğunu yaşadığı 2015 yılında ligde Anadolu Efes’le final oynayan Kaf-Kaf, rakibini yarın da yenerse adını seneler sonra finale yazdıracak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki serinin dördüncü maçı saat 18.00’de başlayacak. Bilet fiyatları tam 130, öğrenci 60, VIP 500 ve 2 bin TL olarak belirlenirken salon yine tıklım tıklım dolacak.

Ankara’daki ikinci maçta rakibini 92-81 yenerek iç sahadaki 395 gündür süren 18 maçlık galibiyet serisine son verdiği Türk Telekom’u dün binlerce taraftarının önünde heyecan fırtınası şeklinde geçen karşılaşmada 84-81 mağlup ederek 3 galibiyete ulaşan tarafın finalist olacağı seride 2-1 öne geçen Karşıyaka, seriyi uzatmadan bitirmeye çalışacak. Telekom’un galibiyeti durumunda ise 5’inci ve son maç yine Ankara’da olacak. Ufuk Sarıca, serilerde üçüncü maçların hep gergin geçtiğini belirterek, “Lidere karşı oynuyoruz, Türk Telekom bu sezon müthiş bir performans sergiledi. EuroCupta finale çıktılar, çok kaliteli oyunculara sahipler. Cumartesi günü oynayacağımız maçta çok dikkatli ve güçlü olmamız gerekiyor. Umarım kazanıp taraftarlarımızla birlikte kutlarız” dedi.

SELİM ÇINAR’IN 900 MAÇ GURURU

Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar, kulüpte 900 maçı geride bıraktı. 22 yıldır Pınar Karşıyaka’da görev alarak 10 senedir de genel menajerliği yapan Çınar, Türk Telekom serisinde kulüpteki 900’üncü maçını kutladı. Selim Çınar’a anlamlı plaketini serinin üçüncü karşılaşması öncesi Başkan Turgay Büyükkarcı verdi. (DHA)