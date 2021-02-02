Pfizer, Covid-19 aşı satışından 15 milyar dolar elde etmeyi planlıyor

İlaç firması Pfizer tarafından yapılan açıklamada, BioNTech ile birlikte geliştirilen korona virüs (Covid-19) aşısının 2021 yılında satışından, neredeyse 15 milyar dolar elde edilmesinin planladığı kaydedildi.

Dünya çapında 2 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan korona virüsü (Covid-19) kontrol altına almak için ülkeler, Covid-19 aşıların tedariki için anlaşmalar imzalamakta acele ederken, ABD’nin New York eyaleti merkezli ilaç devi Pfizer, bu yıl 2 milyar doz Covid-19 aşısı üretmeye çalışıyor.

Pfizer tarafından yapılan açıklamada, firmanın Alman ortağı BioNTech ile birlikte geliştirdiği Covid-19 aşısının 2021 yılında satışından neredeyse 15 milyar dolar elde etmeyi planladıkları ifade edildi.

Pfizer-BioNTech aşısı, ABD’de ve diğer bazı ülkelerde acil kullanım için ilk izin alan aşılar arasında olmasının ardından analistler, Pfizer’in aşı satışlarında milyarlarca dolar elde etmesini tahmin ediyor. Pfizer, tam yıllık hisse başına kazancın 3,10 dolar ile 3,20 dolar arasında yükselmesini planlıyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde şu ana kadar toplamda 50 milyon doz Pfizer ve Moderna firmaları tarafından geliştirilen aşıların dağıtıldığı aktarıldı. CDC, aşıların 32 milyon dozunun vatandaşlara vurulduğunu ve vurulan aşılardan 17 milyon aşının Pfizer’e ait olduğu ifade edildi. Firmanın dördüncü çeyrekte, aşılardan 154 milyon dolarlık satış getirisi elde ettiği kayıtlara geçti.

Öte yandan Pfizer, 31 Ocak itibariyle ABD’ye 29 milyon doz, dünya genelinde ise toplamda 65 milyon doz aşı tedarik etti. Firma, Mayıs ayı sonuna kadar ise ABD hükümetine 200 milyon doz aşı tedarik etmeyi planlıyor. (İHA)