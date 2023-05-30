PFDK kararları açıklandı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), MKE Ankaragücü Kulübü’ne taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin TL, başkan Faruk Koca’ya ise 52 bin TL para cezası verdi.

Kurulun aldığı kararlar şöyle;

1- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 25.05.2023 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR TFF 2. Lig Play-Off Müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 70.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- BELEDİYE KÜTAHYASPOR Kulübünün, 24.05.2023 tarihinde oynanan BELEDİYE KÜTAHYASPOR-KARBEL KARAKÖPRÜ BLD. SPOR TFF 3. Lig Play-Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 7.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BELEDİYE KÜTAHYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR Kulübünün, 25.05.2023 tarihinde oynanan KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ-AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig Play-Off Müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR Kulübü antrenörü HÜSEYİN İLKİN’in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- ORDUSPOR 1967 A.Ş.’nin, 25.05.2023 tarihinde oynanan ORDUSPOR 1967 A.Ş.-KUŞADASISPOR TFF 3. Lig PlayOff Müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 24.05.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 25.05.2023 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü başkanı FARUK KOCA’nın, medyaya yapmış olduğu açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDTnin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 52.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- EYÜPSPOR Kulübü sporcusu İBRAHİM AKDAĞ’ın, 26.05.2023 tarihinde Yeni Sakarya Atatürk Stadında oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-EYÜPSPOR Spor Toto 1. Lig Play Off müsabakasında, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada EYÜPSPOR Kulübü sporcusu İBRAHİM AKDAĞ hakkında, resmi güvenlik görevlisine yönelik saldırısı nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

9- EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ sporcusu İSHAK KURT’un, 26.05.2023 tarihinde oynanan EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ-ARTVİN HOPASPOR TFF 3. Lig Playoff müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. hakkında, müsabaka sonucunu etkileme eylemine teşebbüs nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

11- ARİF GÜLENin, müsabaka sonucunu etkileme eylemine teşebbüsü nedeniyle FDT’nin 56/2-a maddesi uyarınca 1 YIL HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

(DHA)