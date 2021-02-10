PFDK, Arda Turan’ın cezasını açıkladı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı futbolcu Arda Turan’a hakareti nedeniyle 2 maç men cezası verdi.

Alınan kararla ilgili açıklama şu şekilde:

“Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 10.02.2021 tarih, 47 sayılı ve GALATASARAY A.Ş.nin başvurusu doğrultusunda yapılan olağanüstü toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.

GALATASAY A.Ş. sporcusu ARDA TURANın, 06.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.”

(DHA)