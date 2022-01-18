Petrol fiyatları 7 yılın zirvesinde

Yemenli Husilerin Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik hava saldırısının ardından Brent petrol fiyatları 87 doların üstüne çıkarak son 7 yılın zirvesini gördü.

Brent Petrol fiyatı 87 dolarla son 7 yılın zirvesini gördü.

Orta Doğu’da jeopolitik gerilimlerin artması ve omikron varyantı nedeniyle talebe ilişkin endişelerin azalmasıyla Brent petrolü fiyatı son 7 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Yemenli Husilerin Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik insansız hava aracı saldırıları petrol fiyatlarını yükseltti.

HUSİLERİN SALDIRISI FİYATI ARTIRDI

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’nin dışında gerçekleşen saldırı sanayi bölgesinde bir patlamaya ve yangına neden oldu. Saldırıda üç kişi öldü. Bu, saldırı petrol arzına ilişkin kesinti endişelerini tetikledi.

BAE’ye yapılan hava saldırısının ardından petrol son 7 yılın en yüksek seviyelerini

gördü. Brent petrol 87 doları aşarken Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85 doların üstünü gördü.

Hollanda merkezli banka ING’nin emtia stratejisi başkanı Warren Patterson Bloomberg için yaptığı değerlendirmede, “Piyasadaki duyarlılık devam ediyor, BAE’ye yönelik saldırı fiyatlara yalnızca daha fazla destek sağladı” dedi. Patterson, “Arz kesintilerinin taleple birleşmesi petrol piyasasının beklenenden daha sıkı olduğu anlamına geliyor” diye konuştu.

Ayrıca analistler kuzey yarımkürede kışın sert geçmesinin ısınma yakıtlarına olan talebi artırmasının da petrol fiyatlarında yükselişe destek verdiğini belirtti.

100 DOLARI GÖRÜR MÜ?

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, 2022 ve 2023 yılları için Brent tahminlerini yükseltti ve 100 dolarlık bir fiyat öngördü.

Küresel yatırım yönetimi şirketi BlackRock CEO’su Larry Fink de petrol fiyatlarının 100 doları görmesinin çok olası olduğunu söylemişti. İtalyan petrol devi Eni SpA da önceki aylarda petrolün kısa süreliğine bile olsa, varil başına 100 dolar seviyesine yükselebileceğini kaydetmişti.