Peskov: Tahıl Anlaşması sona erdi

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Tahıl Anlaşmasının Rusya ile ilgili bölümünün şu ana kadar uygulanmadığını ve anlaşmanın sona erdiğini belirtti.

Rus medyasına açıklama yapan Dmitry Peskovun, Aslında Karadeniz Anlaşmalarının geçerliliği bugün sona ermiştir. Rusya Federasyonu Başkanının da daha önce söylediği gibi son tarih 17 Temmuz’dur. Maalesef bu Karadeniz anlaşmasının Rusya ile ilgili kısmı şu ana kadar uygulanmadı. Dolayısıyla etkisi sona ermiştir. Tahıl anlaşması durmuştur. Rusya ile ilgili kısım tamamlanır tamamlanmaz, Rus tarafı derhal bu anlaşmanın uygulanmasına geri dönecektir dediği belirtildi.

Türkiye’nin arabuluculuğuyla varılan Tahıl Anlaşması, bugün gece yarısında sona eriyor.

(DHA)