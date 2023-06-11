Peş peşe korkutan depremler

Sabah saatlerinde hem Kuşadası Körfezi’nde yaşanan 4.2 büyüklüğündeki deprem hem de Adana’da yaşanan 4.0 büyüklüğünde deprem paniğe neden oldu.

Ege Denizi Kuşadası Körfezi’nde Riçhter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 07.42’de merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

7.52 kilometre derinlikte meydana gelen deprem bölgede hafif şekilde hissedildi.

Adana’da 4 büyüklüğünde deprem

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 07.47’de merkez üssü Adana’nın Saimbeyli ilçesi olan, 4.0 büyüklüğünde ve 4.85 km derinlikte bir deprem meydana geldi. Deprem bölgede hafif şekilde hissedildi.

Bir deprem de Erzurum’da

Erzurum’un Aziziye ilçesinde bugün saat 10:41’de 4.6 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Erzurum’un Aziziye ilçesinde bugün saat 10:41’de, 7 kilometre derinlikte ve 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Kandilli Rasathanesi ise Aziziye merkezli depremin 5 kilometre derinlikte ve 4.3 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

(DHA-ANKA)