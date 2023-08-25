Pes etmedi kazandı

Beşiktaş, Konferans Ligi play-off turunda tanıdık bir rakip olan Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile Romanya’da karşılaştı. Hatırı sayılır transferler, Chamberlain, Rashica ve Zaynutdinov takıma katılmış olsa da geçen yıldan gelen birlikte oynama alışkanlığını kazanmış kadroyu bozmadan mücadeleye başladı. Dinamo Kiev ilk 15 dakika oyunu çabuklaştırarak baskılı oynadı.

Orta saha Amir iki stoperin arasına çekilince Beşiktaş, oyunun kontrolünü yavaş yavaş eline geçirdi. Aboubakar’ın fantastik vuruşunu Salih tamamlayamayınca golden oldu siyah-beyazlılar. Topu ayağında iyi tutan Beşiktaş beklediği gole Onur’un ilk ortasında, elle oynamadan kazanılan penaltı sonrası Aboubakar’la ulaştı.

İlk yarıda sakatlanan Masuaku ikinci yarıya çıkamadı, yerine Zaynutdinov başladı. Golü yiyen Beşiktaş hemen tepki vererek öne geçti. Bu kez de gole hemen tepki veren Kiev yeniden beraberliğe geldi. Yapılan değişikliklerle Beşiktaş son 20 dakikada oyuna ağırlığını koydu. Gedson karşı karşıya pozisyonda kaçırsa da 90+4’te yenilerin ortaklığında Rashica harika bir pozisyon hazırladı, Zaynutdinov ilk maçında Beşiktaş’a golle ‘Merhaba’ dedi. Beşiktaş bu golü maç boyunca pes etmeden mücadele etmesinin karşılığında aldı, turu da büyük ölçüde cebine koydu.