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Pes dedirtti! Metrobüste akılalmaz görüntü

Beylikdüzü’nden Cevizlibağ yönünde ilerleyen metrobüsteki yolcu, etrafındakilere aldırmadan, ayaklarını karşı koltuğa koyarak sigara içti. Yolcunun pes dedirten rahat tavırları başka yolcunun cep telefonunun kamerasına yansıdı.

Görüntüler, Beylikdüzü’nden Cevizlibağ yönünde hareket halindeki metrobüste dün saat 02.20 sıralarında bir yolcu tarafından çekildi. Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, körüklü metrobüsün ortasında oturan kimliği belirsiz yolcu, ayaklarını da karşı koltuğa koyarak sigara içti.

Pes dedirten rahat tavırlarıyla etrafındaki yolculara aldırmayan yolcunun, maske de takmadığı görüldü.

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Pes dedirtti! Metrobüste akılalmaz görüntü
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