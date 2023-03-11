Peru’da yoğun seller nedeniyle 6 kişi öldü

Güney Amerika ülkesi Peru’nun kuzey kesimlerinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde şu ana kadar 6 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Sivil Savunma Enstitüsüne (INDECI) göre, Piura ve Lambayeque bölgelerinde etkili olan yağışlar nedeniyle 749 ev sular altında kaldı.

Yoğun sellerde 6 kişi hayatını kaybetti, arama kurtarma çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.

Cajamarca, Lambajeque, Piura ve Tumbes kentlerinde ciddi yağış beklendiğini duyuran INDECI, bu şehirlerde kırmızı alarm ilan edildiği kaydetti.

Yetkililer, nehirlerin taşma riskinin yüksek olduğunu belirterek, halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı. (AA)