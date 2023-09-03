Performans kaygısıyla nasıl başa çıkılır?

Evlilik öncesi sınırlı cinsel yakınlıkla evlendikten sonra yaşanan cinsel yakınlık arasında çok fark vardır. Örneğin erkekler performans kaygısı yaşar…

Neden evlenince sorun başladı?

SORU:

32 yaşındayım. Nişanlımla yüzeysel ilişki yaşadığımızda hiçbir sorun yoktu. Evlenince tam tersi oldu, ilişkiye girecek kadar sertleşme olmuyor, neden böyle oluyor? H.F./Adana

CEVAP:

Nişanlıyken yaşadığınız sevişmelerde ilişkiye girme zorunda olmamanın verdiği rahatlıkla her şey daha kolay olabilir ve evlendikten sonra cinsel yaşam erkeklerde de ciddi kaygıya neden olabilir. Sizin durumunuzda yazdıklarınızdan bir performans kaygısı yaşadığınız düşünülebilir. Performans kaygısı olduğunda ön sevişmenin uzun tutulması, rahatlamış ve gevşemiş bir şekilde duyulara odaklanıp zamanın akışına kendini bırakma, karşılıklı ilgi ve hoşgörü ile yapılan duygusal paylaşım ilişkiye girmeyi kolaylaştıracaktır. Eğer kişisel çabalarınıza rağmen bir birleşme yaşayamazsanız vakit kaybetmeden bir uzmandan destek almanız uygun olacaktır.

Vajinismusa karşı ne yapabilirim?

SORU:

26 yaşındayım ve 1.5 yıldır vajinismus sorunu yaşıyorum. Eşim bir iki defa deneyip olmayınca vazgeçti. Ben ne yapabilirim? R.D./Malatya

CEVAP:

Vajinismus her ne kadar kadının sorunu gibi görünse de aslında çiftin sorunudur ve eşlerin ancak birlikte hareket etmesi durumunda çözülebilir. Bu nedenle sorunun çözümünde erkeğin rolü çok önemlidir. Erkeğin eşine sabırlı ve anlayışlı davranırken ısrarcı olmaktan da vazgeçmemesi, çözüm arayışında aktif rol alması gerekir. Çünkü vajinismus yalnızca kadını değil erkeği de doyumlu bir cinsel yaşamdan mahrum eden, evlilik doyumunu azaltan bir sorundur. Ancak bazı çiftlerde erkek eşiyle ilişkiye giremediğinde özgüven kaybı yaşayıp çözüm arayışından vazgeçebilmektedir. Sizin durumunuzda sorunun komplike bir hale geldiği anlaşılıyor. Böyle bir durumda uzman desteği konusunda eşinizle konuşarak ısrarcı olabilirsiniz.