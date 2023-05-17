Performans ilaçlarını tavsiye ile kullanmayın

Ereksiyonu kolaylaştırıcı ilaçlar kısa vadede kolay bir çözüm gibi gelse de ciddi sağlık sorunlarına ya da zamanla cinsel işlev bozukluklarına neden olabilir.

Bu ilaçların bir zararı olur mu?

SORU:

35 yaşındayım, 6 yıldır evli bir erkeğim. Eşim cinsellikte oldukça aktif. Onu mem­nun edebilmek için ondan gizli sertleşme haplarından kullanıyorum. Bunun bir sakıncası olur mu? K.S./ Bursa

CEVAP:

Sertleşmeyi kolaylaştırıcı ilaçlar her ne ka­dar kısa vadede kolay bir çözüm gibi gelse de uzun vadede sertleşme ya da erken bo­şalma gibi cinsel işlev bozukluklarına neden olabilir. İlaçlar bırakıldığında eskiye dönüş hatta daha da kötü bir suruma gelinebilir. Öte yandan bu ilaçların doktora danışılma­dan kullanılması ciddi sağlık problemlerine de neden olabilir. Yani bu ilaçlar arkadaş tavsiyesiyle kullanılmamalıdır. Bunun yerine eşinizle konuşarak her ikinizin de ritmine uyacak bir sevişme sıklığı belirleyebilirsiniz. Daha fazla erotizm, daha fazla fantezi ve seks oyunları ile cinselliği daha keyifli bir hale getirebilirsiniz. Sorunu kendi çabala­rınızla çözemediğiniz yerde bir cinsel tera­pistten profesyonel destek alabilirsiniz.

Cinsel isteksizliğin çaresi var mı?

SORU:

5 aylık bir bebek annesiyim. Eşimin cinsel isteğini karşılamakta güçlük çekiyorum. Bebekten önce sevişmekten haz alıyordum, şimdi hiç kalmadı. Bunun bir çözüm yolu var mı? Ş.D./Manisa

CEVAP:

Evlilik boyunca hamilelik ve doğumdan sonraki lohusalık dönemi adeta evliliğin sınavı gibidir ve cinsel hayatın yeniden normale dönmesi her zaman kolay olma­yabilir ve bu süre bazen sanılandan çok daha uzun sürebilir. Bu dönemde cinsel­likten asla uzaklaşılmamalı, karşılıklı do­kunma, öpüşme, cinsel temas olmasa bile birlikte sarılıp yatmaya özen gösterilmeli, duygusal bağı koparmamalıdır. Cinselliğin güven, sevgi, saygı dokunma, konuşma, anlaşılma ve anlayabilme, beğenilme gibi duyguların bir bütünü olduğu unutul­mamalıdır. Sizin durumunuzda eşinizle duygusal paylaşımları, sık sık dokunmayı eksik etmemeniz, her fırsatta erotizme yönelik adımlar atmanız cinsel hayata yeniden başlamanızı kolaylaştırabilir.