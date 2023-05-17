Performans ilaçlarını tavsiye ile kullanmayın
Ereksiyonu kolaylaştırıcı ilaçlar kısa vadede kolay bir çözüm gibi gelse de ciddi sağlık sorunlarına ya da zamanla cinsel işlev bozukluklarına neden olabilir.
Bu ilaçların bir zararı olur mu?
SORU:
35 yaşındayım, 6 yıldır evli bir erkeğim. Eşim cinsellikte oldukça aktif. Onu memnun edebilmek için ondan gizli sertleşme haplarından kullanıyorum. Bunun bir sakıncası olur mu? K.S./ Bursa
CEVAP:
Sertleşmeyi kolaylaştırıcı ilaçlar her ne kadar kısa vadede kolay bir çözüm gibi gelse de uzun vadede sertleşme ya da erken boşalma gibi cinsel işlev bozukluklarına neden olabilir. İlaçlar bırakıldığında eskiye dönüş hatta daha da kötü bir suruma gelinebilir. Öte yandan bu ilaçların doktora danışılmadan kullanılması ciddi sağlık problemlerine de neden olabilir. Yani bu ilaçlar arkadaş tavsiyesiyle kullanılmamalıdır. Bunun yerine eşinizle konuşarak her ikinizin de ritmine uyacak bir sevişme sıklığı belirleyebilirsiniz. Daha fazla erotizm, daha fazla fantezi ve seks oyunları ile cinselliği daha keyifli bir hale getirebilirsiniz. Sorunu kendi çabalarınızla çözemediğiniz yerde bir cinsel terapistten profesyonel destek alabilirsiniz.
Cinsel isteksizliğin çaresi var mı?
SORU:
5 aylık bir bebek annesiyim. Eşimin cinsel isteğini karşılamakta güçlük çekiyorum. Bebekten önce sevişmekten haz alıyordum, şimdi hiç kalmadı. Bunun bir çözüm yolu var mı? Ş.D./Manisa
CEVAP:
Evlilik boyunca hamilelik ve doğumdan sonraki lohusalık dönemi adeta evliliğin sınavı gibidir ve cinsel hayatın yeniden normale dönmesi her zaman kolay olmayabilir ve bu süre bazen sanılandan çok daha uzun sürebilir. Bu dönemde cinsellikten asla uzaklaşılmamalı, karşılıklı dokunma, öpüşme, cinsel temas olmasa bile birlikte sarılıp yatmaya özen gösterilmeli, duygusal bağı koparmamalıdır. Cinselliğin güven, sevgi, saygı dokunma, konuşma, anlaşılma ve anlayabilme, beğenilme gibi duyguların bir bütünü olduğu unutulmamalıdır. Sizin durumunuzda eşinizle duygusal paylaşımları, sık sık dokunmayı eksik etmemeniz, her fırsatta erotizme yönelik adımlar atmanız cinsel hayata yeniden başlamanızı kolaylaştırabilir.