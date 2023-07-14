Performans ilaçları rastgele kullanılmaz

Ereksiyonu kolaylaştırıcı ilaçlar en kolay çözüm yolu gibi görülür. Oysa bilinçsiz kullanımı ciddi sağlık sorunlarına ya da zamanla cinsel işlev bozukluklarına yol açabilir.

Bu ilaçların yan etkisi olabilir mi?

SORU:

37 yaşında, 5 yıldır evli bir erkeğim. Eşimi memnun edebilmek için ondan gizli sertleşme haplarından kullanıyorum. Bunların bir yan etkisi olur mu? M.Y./İstanbul

CEVAP:

Sertleşmeyi kolaylaştırıcı ilaçlar her ne kadar kısa vadede kolay bir çözüm gibi gelse de uzun vadede sertleşme ya da erken boşalma gibi cinsel işlev bozukluk­larına neden olabilir. İlaçlar bırakıldığında eskiye dönüş hatta daha da kötü bir su­ruma gelinebilir. Öte yandan bu ilaçların doktora danışılmadan kullanılması ciddi sağlık problemlerine de neden olabilir. Yani bu ilaçlar arkadaş tavsiyesiyle kul­lanılmamalıdır. Bunun yerine eşinizle ko­nuşarak her ikinizin de ritmine uyacak bir sevişme sıklığı belirleyebilirsiniz. Daha fazla erotizm, daha fazla fantezi ve seks oyunları ile cinselliği daha keyifli bir hale getirebilirsiniz. Sorunu kendi çabalarınızla çözemediğiniz yerde bir cinsel terapistten profesyonel destek alabilirsiniz.

Cinsel isteksizliğin çözüm yolu nedir?

SORU:

6 ay önce doğum yaptım. Bir süredir eşimle cinsel ilişki yaşamak istemiyorum. Bebekten önce sevişmekten haz alıyordum, şimdi hiç kalmadı. Bunun bir çözüm yolu var mı? L.D./Isparta

CEVAP:

Evlilik boyunca hamilelik ve doğumdan sonraki lohusalık dönemi adeta evliliğin sınavı gibidir ve cinsel hayatın yeniden normale dönmesi her zaman kolay ol­mayabilir ve bu süre bazen sanılandan çok daha uzun sürebilir. Bu dönemde cinsellikten asla uzaklaşılmamalı, kar­şılıklı dokunma, öpüşme, cinsel temas olmasa bile birlikte sarılıp yatmaya özen gösterilmeli, duygusal bağı ko­parmamalıdır. Cinselliğin güven, sevgi, saygı dokunma, konuşma, anlaşılma ve anlayabilme, beğenilme gibi duyguların bir bütünü olduğu unutulmamalıdır. Sizin durumunuzda eşinizle duygusal paylaşımları, sık sık dokunmayı ek­sik etmemeniz, her fırsatta erotizme yönelik adımlar atmanız cinsel hayata yeniden başlamanızı kolaylaştırabilir.