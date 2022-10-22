Pendik’teki silahlı çatışmada ölü sayısı 2’ye yükseldi

Pendik’te iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan çatışmada yolda yürüyen Şahset Beştaş hayatını kaybetmişti. Çatışmada yaralı olarak hastaneye kaldırılan taraflardan Umut C.K. da hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Şeyhli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre araçlarla gelen iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çıkan çatışmada Şahset Beştaş (53), Umut C.K., Yavuz Ş. yaralandı. Olayla alakası olmayan ve yolda yürüyen Şahset Beştaş yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün gece hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Umut C.K. ise bugün hayatını kaybetti.

ALACAK-VERECEK MESELESİ

Olay sonrasında polis tarafından yapılan incelemede, Şerafettin K. ve Adem A. arasında alacak verecek meselesi olduğu tespit edildi. Olayda İsmail A. Adem A., Yavuz Ş. ile Şerafettin K. ve Umut C.K. arasında silahlı çatışma çıktığı öğrenildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrasında yapılan çalışmalar sonucunda İsmail A. ve Adem A. gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Gözaltına alınan Adem A.’nın üzerinde tabanca ve 8 mermi ele geçirildi. (DHA)