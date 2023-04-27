Pendik’te servis minibüsü devrildi

Pendik Sahil Yolu’nda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü devrildi. Kazada minibüste sıkışan şoför yaralanırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Pendik Sahil yolu Tuzla istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 LJK 467 plakalı Ö.Y. yönetimindeki servis minibüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi. Kazada minibüs şoförü, araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıyı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeni ile bir şerit trafiğe kapanırken, Kartal istikametine trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)