Pendik’te karısını öldürüp intihar etti

Pendik’te karısını silahla vurarak öldüren Yüksel Çiftçi aynı silahla intihar etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Ertuğrulgazi Mahallesi Fetih Sokak’taki bir gecekonduda meydana geldi. İddiaya göre 67 yaşındaki eşi Yüksel Çiftçi’yle tartışma yaşayan 65 yaşındaki Fadime Çiftçi, oğlunun evine gitti. Bir süre sonra eşi Yüksel Çiftçi konuşma bahanesiyle Fadime Çiftçi’yi eve çağırdı. Eşinin yanına giden Fadime Çiftçi, evde eşi Yüksel Çiftçi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Yüksel Çiftçi bir süre sonra aynı silahla intihar etti. Çiftin cesetleri Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

“KARI KOCANIN ARALARINA GİRMEK İSTEMEZDİK”

Ölen çiftçin komşusu Ayvaz Keklik, “Karı koca arasında her zaman kavgalılardı zaten. Kimseye zararları yoktu. Kendi kendilerine evde kavga ediyorlardı. Bu noktaya geleceklerini de kimse fark etmedi. Nasıl böyle oldu bizde anlayamadık. Yaklaşık 25 senelik tanıyorum. Biz onlarla hiç konuşmazdık. Karı kocanın aralarına girmek istemezdik. Neden kavga ettiklerini bilemiyoruz. Tartıştıklarını görmedim ama kavgalıydı” dedi. (DHA)