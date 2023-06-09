Pendikspor Süper Lig’e yükseldi

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Bodrumspor’u 2-1 yenerek adını Süper Lig’e yazdıran Pendik spor, kupasını aldı.

Spor Toto Akhisar Stadı’ndaki müsabakanın bitiş düdüğünden sonra büyük sevinç yaşayan Pendik sporlu futbolcular coşkularını kendilerini desteklemeye gelenlerle paylaştı.

Finalde kaybeden Bodrumsporlu oyunculara taraftarları moral verdi.

Kupa töreni için platforma hazırlandığı sırada Pendik sporlu taraftarlar sahaya indi. Birçok anons yapılarak seyircilerin sahayı boşaltması istendi. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de taraftarlardan tribünlere dönmesi çağrısında bulundu.

Taraftarların sahadan çıkmaması nedeniyle geç başlayan törende hakemlere şiltlerinin sunulmasının ardından Pendik sporlu futbolcular ve teknik heyetin madalyaları verildi.