Pendik Belediye Başkanlığı zabıta memuru alacak

Pendik Belediye Başkanlığı ilk defa atanmak üzere 20 zabıta memuru alımı gerçekleştirecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

Başvuru belgeleri 08.03.2021-12.03.2021 tarihleri arasında saat 16:00’a kadar elden teslim edilmeleri gerekmektedir. Başvurular şahsen yapılacaktır.

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