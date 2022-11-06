Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde iki asker şehit oldu

Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız ile Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner şehit oldu.

Halil Yıldız’ın acı haber memleketi Konya’nın Ereğli ilçesinde yaşayan eşi Kübra Nur Yıldız’a, askeri yetkililer tarafından verildi.

Yetkililer daha sonra da babası Duran Yıldız’ın evine giderek acı haberi verdi. 3 kız kardeşi olan şehit Yıldız’ın annesi Meryem Akyol’un da Ankara’da yaşadığı öğrenildi. Şehit Yıldız’ın cenazesinin yarın Ereğli’de defnedilmesi bekleniyor.

Piyade Sözleşmeli Er Fırat Günerin şehit olduğu haberi, Altınözü ilçesi Kıyıgören Mahallesi’nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Komşuları taziye için şehit evine gelmeye başladı. Şehit Fırat Güner’in cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Altınözü ilçesi Kıyıgören Mahallesi’nde düzenlenecek törenle toprağa verilecek. (AA-DHA)