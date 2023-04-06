Pençe-Kilit Operasyonu’nda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde, çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mehmetçik’in bir yandan deprem bölgesinde görev yaparken, bir yandan da teröristlere yönelik operasyonlarını sürdürdüğü belirtilerek, “Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile dün 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede teröristlerle birlikte silahlar da ele geçirildi. Ele geçirilenler şöyle; 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet AKS piyade tüfeği, 18 adet şarjör, 6 adet el bombası, 2 adet el telsizi ve çok sayıda mühimmat” denildi. (DHA)