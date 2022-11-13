Pençe-Kilit Operasyonu’nda 455 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) Pençe Kilit Operasyonu kapsamında 455 terörist etkisiz hale getirildi, 557 mağara ve sığınak imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarından alınan bilgiye göre; Irak’ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik gerçekleştirilen ‘Pençe-Kilit Operasyonu’ planlandığı şekilde sürüyor. Bölgede teröristlerce kullanılan mağara, sığınak ve barınakları tespit edilerek kullanılmaz hale getiriliyor. Nisan ayının ortasında başlayan operasyon kapsamında 455 terörist etkisiz hale getirildi, 557 mağara ve sığınak ile 1904 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi. Bunların yanı sıra aralarında tanksavar füzeleri, uçaksavarlar, makineli tüfek, keskin nişancı tüfekleri, piyade tüfekleri başta olmak üzere 1203 çeşitli çapta silah ele geçirildi. Silahlarla birlikte 522 bin mühimmat, 205 telsiz, 121 termal ve gözetleme dürbünü ile 88 ton yaşam malzemesi de ele geçirilen malzemeler arasında yer aldı.

7 TERÖRİST TESLİM OLDU

Güvenlik kaynaklarınca, TSK’nın bölgedeki operasyonu ile iyice sıkışan terör örgütünde çözülmenin de hızlandığı belirtildi. 2 gün arayla operasyon bölgesinde 7 teröristin teslim olduğu belirtildi. Ayrıca çöküşün önlenmesi, terör örgütünün zaman kazanması için ‘kimyasal silah’ gibi iftiraların ortaya atılmaya çalışıldığına dikkati çekildi.

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçen hafta sınır hattındaki birliklere yaptığı inceleme ve denetlemeler sırasında harekat merkezinden Pençe-Kilit Operasyonu’na katılan komutanlarla video konferans yöntemi ile görüşüp, “Pençe-Kilit Operasyon sahasının tamamı kontrol altına alınmak üzere, sona doğru doğru yaklaştık. Zap’ı teröristlerden temizleyeceğiz ve böylece hudutlarımızın tamamını kilit altına alacağız” ifadelerini kullanmıştı. (DHA)