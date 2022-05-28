Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK’lı etkisiz hale getirildi
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Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK’lı terörist daha SİHA’larımızın operasyonu ile etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek” denildi.

(DHA)

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