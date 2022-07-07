Pençe Kilit Harekatı’ndan acı haber: Bir şehit, iki yaralı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgemize 07 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Yaralılarımızdan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allahtan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz” denildi. (DHA)