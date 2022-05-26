Pençe-Kilit Harekatında Yozgatlı asker şehit oldu

Pençe-Kilit Harekatında Yozgatlı Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral Şehit oldu.

Yozgat Valisi Ziya Polat sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda Yozgat’ın Sorgun ilçesi Nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral’in Pençe-Kilit Harekatında şehit düştüğünü belirtti. Polat, şehidin ailesine başsağlığı ve sabır diledi.

Meral’in Siirt 3. Komando Tugayı emrinde görevli olduğu, günün ilk saatlerinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan ateş sonucu şehit olduğu öğrenildi.

(İHA)