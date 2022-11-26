Pençe Kilit bölgesinde 3 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, P. Söz. Er İsmail Ünal ve P. Uzm. Çvş. Mustafa Yıldız’ın şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 25 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu kahraman silah arkadaşlarımız P. Tğm. Duabey Onur ÖZTÜRKMEN ve P.Söz.Er İsmail ÜNAL şehit olmuştur. İki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz” denildi.

ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ

Şehit Ünal’ın acı haberi, Giresun’un Güce ilçesine bağlı Tevekli Mahallesi’ndeki ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehidin babası Fehmi ve annesi Sema Ünal’ın yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı. Güce Belediyesi ekipleri de evin önüne taziye çadırı kurdu. Şehit Ünal’ın yakınları, taziye evine akın etti. 6 kardeş olan şehit Ünal’ın, bekâr olduğu öğrenildi.

GAZİANTEP’E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Irak’ın Kuzeyinde Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin düzenlediği roketli saldırıda Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, şehit oldu. Şehidin acı haberi, akşam saatlerinde Gaziantep’in Nizip ilçesine bağlı Dazhüyük Köyü’ndeki yakınlarına ulaştı. İstanbul’da oturan ve ayrı yaşadıkları öğrenilen anne ve babasının acı haberin ardından Gaziantep’e gelmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Şehit teğmen Öztürkmen’in, ailesinin talebi doğrultusunda yarın veya pazar günü son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

ÜSKÜDAR’DAKİ BABA EVİNE ATEŞ DÜŞTÜ

Şehit düşen Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen’in, Üsküdar’da bulunan baba evine ateş düştü.

Irak’ın Kuzeyinde Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin düzenlediği roketli saldırıda Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, şehit oldu. Şehidin acı haberi, Üsküdar’da bulunan baba evine ulaştı. Şehidin acı haberinin duyulması üzerine Üsküdar’da bulunan baba evinin önüne taziye çadırı kuruldu, eve Türk Bayrağı asıldı. Şehit teğmen Öztürkmen’in ailesinin talebi doğrultusunda, pazar günü Gaziantep’te son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 25 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu kahraman silah arkadaşımız P. Tğm. Duabey Onur ÖZTÜRKMEN şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz” denildi.

MSB: PENÇE-KİLİT BÖLGESİNDE TACİZ ATEŞİNDE YARALANAN 1 ASKER ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız’ın şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 25 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Mustafa YILDIZ yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verdi.

BAKAN KOCA’DAN 3 ŞEHİT İÇİN TAZİYE MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Irak’ın kuzeyinde taciz ateşi sonucu şehit olan 3 asker için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Irak’ın kuzeyinde taciz ateşi sonucu şehit olan 3 asker için başsağlığı dileğinde bulunarak, “Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde Mehmetçiklerimiz P. Tğm. Duabey Onur Öztürkmen, P. Uzm. Çvş. Mustafa Yıldız ve P. Söz. Er İsmail Ünal şehit düştü. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kahraman ordumuza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Aziz evlatlarımızın mekânı cennet olsun.” ifadelerine yer verdi. (DHA)