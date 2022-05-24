MSB acı haberi duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde 5 asker şehit oldu
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MSB acı haberi duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde 5 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz” denildi.

(DHA)

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