Pençe-Kilit bölgesinde 11 terörist etkisiz hale getirildi
Haberler Gündem

Pençe-Kilit bölgesinde 11 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde aralarında sözde sorumluların da olduğu 11 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, Pençe Kilit-Operasyonu bölgesinde teröristlerle temas sağlandı.

Aralarında sözde sorumluların da olduğu 11 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi.

Paylaşımda, “Teröristler için tek çıkış yolu Türk adaletine teslim olmaktır!” ifadeleri kullanılarak, bölgedeki terörist temizliğinin azim ve kararlılıkla devam edeceği bildirildi. (AA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Öğrencisinin boğazını sıkan öğretmen açığa alındı

Öğrencisinin boğazını sıkan öğretmen açığa alındı

Erzurum’da yüksekten düşen genç kız öldü

Erzurum’da yüksekten düşen genç kız öldü

Askere gitmeye hazırlanan genç trafik kazasında yaşamını yitirdi

Askere gitmeye hazırlanan genç trafik kazasında yaşamını yitirdi

Pençe-Kilit bölgesinde 11 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem