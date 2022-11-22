Pekin’de artan vakalar nedeniyle Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırıldı

Çin’de başkent Pekin ‘de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle salgın koruma ve önleme tedbirleri arttırıldı.

Şehrin merkez ilçelerinin büyük bölümünde vatandaşlara mümkün olduğunca evlerinden çıkmamaları tavsiye edilirken, okullarda bugünden itibaren bir hafta çevrim içi eğitime geçildi.

Başkentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 154, göstermeyen 808 vaka tespit edildi. Toplam 962 vakanın 266’sı karantina bölgeleri dışında görüldü.

Günlük vaka sayısı geçen haftadan bu yana ikiye katlanırken, son 24 saatte 2 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin 91 yaşındaki bir kadın ve 88 yaşında bir erkek olduğu, her ikisinin halihazırda sağlık sorunları bulunduğu kaydedildi.

Şehirde önceki gün 87 yaşındaki bir kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi, ülkede yaklaşık 6 ay sonra Kovid-19’a bağlı ilk can kaybı olarak kaydedildi.

Merkez ilçeler Çaoyang, Haydien, Dongçıng, Şiçıng, Tongcou, Fıngtay, Şunyi ve Yançing’de vatandaşlara mümkün olduğunca evlerinden çıkmamaları, ev ve iş arasındaki yolculuklar dışında yolculuk yapmamaları tavsiye edildi.

Haydien ilçesinde okullarda bir hafta çevrim içi eğitime geçileceği, Dongçıng, Şiçıng ve Fıngtay’da da yüz yüze eğitime ara verileceği kaydedildi.

En fazla vakanın görüldüğü Pekin ‘in merkezindeki 3,5 milyon nüfuslu Çaoyang ilçesinde işletmelerden ofislerindeki çalışan sayısını azaltmaları istenirken iş ve finans merkezi Guomao semtinde bu sayının yüzde 5 ile sınırlandırılması istendi.

Yarıdan itibaren şehir dışından Pekin ‘e geleceklere başkente varıştan itibaren 3 gün test yaptırma şartı getirildi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 2 bin 277, göstermeyen 24 bin 547 vaka tespit edildi.

Günlük vaka sayısının son 1 haftada 20 binin üzerine çıktığı ülkede 31 eyalet ve bölgenin 20’sinde 100’den fazla vaka kaydedildi.

Ülkenin güneyindeki Guangcou ve Çongçing şehirleri vakaların en yoğun görüldüğü yerler oldu.

Vakaların nüfusa oranla az olmasına ve büyük bölümünün hastalık belirtisi göstermemesine rağmen Çin, “sıfır vaka” olarak adlandırılan katı salgın kontrol tedbirlerini uygulamaya devam ediyor.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması veya kapalı devre sürdürülmesi gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor. (AA)