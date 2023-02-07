Pegasus, deprem bölgesinden uçuşları ücretsiz gerçekleştirecek 

Pegasus, 12 Şubat dahil olmak üzere deprem bölgesinden çıkış uçuşlarının ücretsiz olduğunu duyurdu.

Deprem bölgesinden çıkış uçuşlarının tamamının ücretsiz gerçekleştirildiğinin belirtildiği açıklamada, Çıkış uçuşlarının tamamını şu andan itibaren ücretsiz olarak gerçekleştiriyoruz. Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa meydanlarından çıkışlı planlanan tüm yurt içi direkt uçuşlarımız 12 Şubat 2023 tarihi de dahil olacak şekilde ücretsiz olacaktır denildi.

Deprem bölgelerine destek verebilmek amacıyla, AFAD ve yetkili makamların yardım ekipleri ve ihtiyaç duyulan malzemelerin bölgeye ulaştırılması ve depremden etkilenen vatandaşlarımızın tahliyesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz denilen yazılı açıklamanın devamında şu bilgilere de yer verildi:

Dün ve bugün Adana, Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş illerimize toplam 18 uçak yardım seferi gerçekleştirdik. Adana, Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa, Gaziantep illerine ve bu illerden çıkışlı toplam 68 seferimizi ise yolculu olarak planladık. Desteklerimize tüm hızıyla devam edeceğiz.

(DHA)