Pazarcık’ta hortum; depremzede çadırları uçtu, yaralılar var
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Pazarcık’ta hortum; depremzede çadırları uçtu, yaralılar var

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde çıkan hortum nedeniyle depremzedelerin kaldığı çadırlar yerinden çıktı. Hasarlı binaların çatılarından savrulan parçalar nedeniyle yaralananlar oldu.

Pazarcık ilçesinde fırtına sonrası hortum meydana geldi. Hortumda hasarlı binaların çatısından kopan parçalar etrafa savruldu, depremzedelerin kaldığı çadırlar hava uçtu.

Bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edilirken, yaralananlar hastanelere kaldırıldı. (DHA)

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Pazarcık’ta hortum; depremzede çadırları uçtu, yaralılar var
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