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Pazar arabasıyla klima motoru çaldılar

Bursa’da 2 şüpheli pazar arabasına klima motoru koyarak çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 şüpheli klima motorunu gözüne kestirdi. Bir süre doğru zamanı kollayan şüpheliler, klima motorunu bulunduğu yerden sökerek pazar arabasına koyarak kayıplara karıştılar.

Sabah klimayı açan kişi, çalışmayınca ne olduğunu anlamak için dışarı baktığında gözlerine inanamadı. Klima motorunu yerinde göremeyen sahibi, olayı polis ekiplerine bildirdi. Hırsızlık anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. (İHA) 

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Pazar arabasıyla klima motoru çaldılar
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