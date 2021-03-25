Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü kumanya alımı yapacak

Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 bin adet sıcak kumanya alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Grup Amirliğinde görevli personel ile birlikte göreve katılan diğer personele verilecek onbin adet 2000 kalorilik tüketime hazır sıcak kumanya alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…