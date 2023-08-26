Patara’da deniz kaplumbağası yuva sayısında rekor

Pamukkale Üniversitesi’nden Prof. Dr. Eyup Başkale, Patara kumsalında yuva sayısı rekoru kırıldığını belirterek, “Patara kumsalında tek yılda kaydedilen en yüksek yuva sayısı, 2020 üreme döneminde 434 olarak tespit edildi. 2023 yılı üreme döneminde ise 524 yuva kaydedildi. Şu ana kadar 20 binin üzerinde yavruyu denizle buluşturduk” dedi.

Pamukkale Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyup Başkale, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 2023 yılı içerisinde, Antalyanın Kaş ve Muğlanın Fethiye ilçeleri sınırlarında yer alan Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde 15 Mayıs’tan bu yana kesintisiz yürütülen koruma çalışmaları kapsamında, yavru kaplumbağaların denizle buluşmaya devam ettiğini açıkladı.

Dişi deniz kaplumbağalarının yumurtalarını bırakmak için kumsala gelmeye devam ettiğini anlatan Prof. Dr. Başkale, “Mayıs ayı başından bu yana yürüttüğümüz koruma ve izleme çalışmaları sonucunda şu ana kadar sevindirici yuva sayısına ulaştık ve yuvalama dönemi tamamlandı. Nadiren de olsa yeni yuvalar tespit ediyoruz. Patara kumsalı, koruma çalışmalarının devam ettiği 30 yılı aşkın süre zarfında en yüksek yuva sayısına doğru tarihi bir rekor kırdı. Patara kumsalında tek yılda kaydedilen en yüksek yuva sayısı 2020 üreme döneminde 434 yuva olarak tespit edildi. 2023 yılı üreme döneminde ise şu ana kadar 524 yuva kaydedildi” dedi.

‘HER GÜN YÜZLERCE YAVRUNUN DENİZE ULAŞMASINI SAĞLIYORUZ’

Oldukça verimli bir sezon geçirdiklerini belirten Prof. Dr. Eyup Başkale, yuva sayısı ile birlikte denize ulaşan yavru sayısında da önemli artış olduğunu belirtti. Prof. Dr. Başkale, henüz yavruların yumurtadan çıkış döneminin yarısında olunmasına rağmen 20 binin üzerinde yavruyu denizle buluşturduklarını anlattı. Her gün 10-15 yuvadan yavru çıkışının gerçekleştiğini, yüzlerce yavrunun denize ulaştığını belirten Prof. Dr. Eyup Başkale, yavru çıkış döneminin eylül ayının sonlarına kadar devam edeceği düşünüldüğünde Patara kumsalında denize ulaşan yavru sayısında da bir rekora imza atılacağını söyledi.

‘KUMSALA ARAÇLA GİRMEYİN, TABELALARI DİKKATE ALIN’

Temmuz ayından bu yana, nesli tükenmekte olan caretta carettaların hem yuvalarını koruduklarını, hem de yavru deniz kaplumbağalarının güvenli şekilde denize ulaşmaları için büyük emek harcadıklarını belirten Prof. Dr. Başkale, Patara kumsalında uyulması gereken kuralları açıkladı. Prof. Dr. Başkale, Kumsaldaki uyarı tabelalarını lütfen dikkate alın ve hiçbir şekilde kumsala araç ile girmeyin. Araçlar hem yuvaların hem yavruların ezilmesine yol açıyor” dedi.

‘DENİZ KAPLUMBAĞALARININ ÖLÜMÜNE NEDEN OLMAYIN’

20.00 ile 08.00 saatleri arasında kumsalın kullanılmaması yönünde çağrı yapan Prof. Dr. Eyup Başkale, Bu saatler ergin kaplumbağaların yuvalamak için kullandığı saatler olduğu gibi, yavru kaplumbağaların yuvadan çıkarak denize ulaşması için kumsalda yürüyüş yaptığı saatlerdir. Rahatsız edilen ergenler yuva yapmadan denize geri dönebilir, yavru kaplumbağalar ise çok küçük olduğu için ayaklar altında ezilebilir. Gün boyunca kumsalda açılan çukurları akşam giderken kapatın. Çünkü geceleri yavru kaplumbağalar bu çukurun içine düşecek ve çıkamadıkları için kazara ölümlerine neden olacaktır” diye konuştu.

KUMSALA ATILAN ÇÖPLER SET GÖREVİ GÖRÜYOR

Kumsala çöp atılmaması konusunda uyarıda bulunan Prof. Dr. Eyup Başkale, Özellikle kumsala atılan plastik poşetler ve şişelerin içine yavrular yanlışlıkla girebilir. Yavrular bu atıkların içerisinden çıkamayacakları için ölme riskleri bulunmaktadır. Aynı zamanda kumsala atılan çöp poşetleri set görevi göreceğinden yavruların denize ulaşma başarıları da düşecektir” dedi.

‘ONLARI RAHATSIZ ETMEDEN TAKİP EDİN’

Prof. Dr. Eyup Başkale, uyarılarını şöyle sürdürdü:

“Kumsalın arkasından gelen ışıklar yavruların deniz yerine ışıklara yönelmesini sağlayacaktır. Bu da yavruların esas yaşam alanı olan denizler yerine karaya yönelmelerine neden olur. Karaya yönelen kaplumbağalar gündüzleri aşırı sıcağa maruz kalıp ölecektir. Bu nedenle, geceleri mümkün olduğu kadar ışık kullanmamaya çalışalım ya da dalga boyu düşük kırmızı ışıklar kullanmaya gayret edelim. Her ne şekilde olursa olsun yavru kaplumbağa gördüğünüzde yetkililere haber veririn, kesinlikle elle dokunmamaya dikkat edin. Mümkünse denize doğru yolculuk ederken rahatsız etmeden onları takip edin ve güvenli bir şekilde denize ulaştığından emin olun. Özellikle fotoğraf çekerken kullanılan flaşlar onların yönünü kaybetmesine sebep olacaktır.” (DHA)