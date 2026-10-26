Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından Pascal Nouma, yıllar önce kendisini iyileştiren doktoruyla yeniden bir araya geldi.

Beşiktaş’ın unutulmaz eski futbolcularından Pascal Nouma, 2003 yılında kas kanserine yakalandığını öğrenerek hayatının en büyük şoklarından birini yaşamıştı. Zorlu tedavi sürecinde hayatını kurtaran Fransız doktoruyla yıllar sonra İstanbul’da bir araya gelen Nouma, duygusal anlar yaşadı.

Buluşmaya doktorun ailesi de katıldı. İkilinin kucaklaştığı ve samimi anlar yaşadığı fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı.

"MUCİZEYİ BİRLİKTE YAŞADIK"

Hastalığı sırasında doktorunun kendisine yalnızca yüzde 2 yaşama şansı verdiğini hatırlatan Nouma, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bana yüzde 2 yaşama şansı vermişti... Mucizeyi birlikte başardık." ifadelerini kullandı.

Duygusal buluşmaya ait fotoğraflar kısa sürede çok sayıda beğeni ve destek mesajı aldı. Taraftarlar da Nouma’ya sevgi ve iyi dileklerini iletti.