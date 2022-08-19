Partnerinizi ya da eşinizi yatakta eleştirmeyin

Cinsel yaşamı olumsuz etkileyen durumlardan biri de partnerin ya da eşin yatakta eleştirilmesidir. Özellikle erkekler bu yüzden ereksiyon sorunu yaşayabilir…

Eşimle bu sorunu nasıl çözebilirim?

SORU:

36 yaşında evli bir erkeğim. Eşim cinsel ilişki sırasında beni sürekli eleştirip, komut veriyor. Bu yüzden sertleşme sorunu yaşamaya başladım. Bana öneriniz nedir? N.F./Hatay

CEVAP:

Eşinizin sabırsız ve eleştirel olduğu düşünülebilir. Bu durumun sizde bir performans kaygısı yarattığı ve yetersizlik duygularına yol açtığı anlaşılıyor. Sürekli eleştirilme kız­gınlık duygularına da neden olur. İfade edilemeyen bastırılmış kızgınlık duygusu erkeklerde cinsel isteksizlik ve sertleşme sorunlarının en önemli nedenidir. Bu duygular çalışıldığında ve kaybolan özgüven yeniden kazandı­ğınızda cinsel istek yeniden gelecek­tir. Cinsel yaşamda yolunda gitmeyen durumlar cinsel birliktelik sırasında değil başka zamanlarda konuşulmalı, eleştiri sözleriyle değil istek ve dilek sözleriyle ifade edilmelidir.

Evliliğimiz zamanla zarar görür mü?

SORU:

29 yaşında 4 yıldır evli bir kadınım. Eşim benim isteklerimi ancak cinsel birliktelik yaşayacağımız zamanlar duyuyor. Bu nedenle ben de ancak istediğim şeyleri yaptığında onunla birlikte oluyorum. Bu durum evliliğimize zarar verir mi? M.D./Bursa

CEVAP:

Birçok toplumda cinsellik sanki sadece erkeklerin haz aldığı bir eylem gibi gö­rülür. Kadının ise adeta erkeği memnun etmek için istemeden yaptığı bir görevdir. Böyle olunca erkeklerin seks yapmak için eşlerini ikna etmeleri bunun için bazı istek ve koşulları kabul etmeleri beklenir. Bu nedenle cinselliğin bir alış-veriş gibi görüldüğü bazı toplumlarda kadının is­teklerinin yerine getirilmesi için cinselli­ği bir ödül ya da ceza gibi kullanması sık görülen bir durumdur. Cinsellik, evlilikte fiziksel ve duygusal yakınlığın en üst seviyesidir ve pazarlık konusu yapılmaya­cak kadar önemlidir. Hatta her cinselliğin sonunda bir istek geleceğini düşünen erkek giderek cinsellikten uzaklaşır. Bu şekilde bir davranış zamanla çift ilişki­sindeki uyumu bozarak ciddi cinsel işlev bozukluklarına neden olabilir.

Monotonluktan nasıl kurtulabiliriz?

SORU:

35 yaşında 10 yıldır evli bir erkeğim. Eşimle cinsel hayatımız iyice monoton­laştı. Bize ne önerirsiniz? D.P./Kayseri

CEVAP:

Haz bedende sürekli hareket halinden­dir… Bir seks deneyiminizde kulak arka­nızın öpülmesi size yoğun bir haz verir­ken diğer bir gün bu hazzı vücudunuzun başka bir noktasında hissettiğinizi fark edersiniz. İşte seks de sürekli hareket halinde olan zevk ve hazzın aranmasıdır. Cinsel terapi için bize başvuran danışan­lara verdiğimiz en önemli tavsiye, seksin sürekli bir ritüel gibi tekrarlanmasını sona erdirmek ve yaşanan aktivitenin değişkenlikler göstermesini sağlamaktır. Siz de rutinden çıktığınızda cinsellikten yeniden keyif aldığınızı fark edeceksiniz.