Park yeri için esnafla tartışan sürücü yolu trafiğe kapattı
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Park yeri için esnafla tartışan sürücü yolu trafiğe kapattı

Şişli’de park yeri nedeniyle esnafla tartışan otomobil sürücüsü, yarım saat süresince yolu trafiğe kapattı.

Merkez Mahallesi’nde saat 09.00 sıralarında park yeri nedeniyle esnafla tartışan sürücü, otomobilini yarım saat süresince yol ortasında bıraktı. Yolun trafiğe kapanması nedeniyle diğer sürücüler duruma tepki gösterdi. Tepkilere aldırış etmeyen sürücü, park etmesine izin vermeyen esnafla tartışmayı sürdürdü. Sürücüye aynı sokakta başka bir park yeri bulunarak, yol trafiğe açıldı.

Sürücünün yolun ortasında otomobilini bırakıp esnaf ile tartışması ve diğer sürücülerin duruma tepki göstermesi cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.

(DHA)

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